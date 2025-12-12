غوتيريش يحذر من تصاعد الانتهاكات في الجولان ويوصي بتمديد ولاية القوة الأممية

نيويورك في 12 ديسمبر/ وام/ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء استمرار الانتهاكات المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل، بما في ذلك خروقات وقف إطلاق النار ووجود قوات من الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة الفاصلة، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة وسلامة الأراضي السورية.

وفي تقرير إلى مجلس الأمن، شدد غوتيريش على عدم قبول أي إجراءات مخالفة للاتفاق، داعياً الطرفين إلى الالتزام الكامل ببنوده والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوتر، ومشيراً إلى استمرار انتشار أسلحة غير مصرح بها وتحليق طائرات مسيّرة فوق المنطقة الفاصلة.

ودعا الجانبين إلى تعزيز التعاون مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" ورفع القيود المفروضة على حركتها، محذراً من أن تقلب الأوضاع الأمنية واستمرار الانتهاكات يشكلان خطراً على سلامة أفراد القوة الأممية.

وأوصى الأمين العام بتمديد ولاية قوة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر إضافية حتى الثالث من يونيو المقبل، مؤكداً أن استمرار وجودها يُعد أمراً أساسياً للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.