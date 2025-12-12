مواصلات رأس الخيمة تطلق خدمة مركبات الأجرة الكلاسيكية

رأس الخيمة في 12 ديسمبر / وام / أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات اليوم خدمة مركبات الأجرة الكلاسيكية بهدف نقل السياح في رحلة عبر الزمن من خلال خوض تجربة تعكس أساليب تنقل الآباء والأجداد، وتمكنهم من معاينة ملامح الماضي وعيش تفاصيله بطريقة تجمع بين الأصالة والطابع الكلاسيكي، بما يعزز الهوية التراثية والسياحية للإمارة.

تأتي الخدمة في إطار خطط الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتعزيز خيارات التنقل المتاحة أمام المتعاملين، بما يتماشى مع توجهات الإمارة في دعم القطاع السياحي وتوفير خدمات نوعية تلبي احتياجات الزوّار والمقيمين.

وستباشر المركبات عملها ضمن مسارات محددة تشمل التنقل داخل جزيرة المرجان والربط بينها وبين كورنيش القواسم في الاتجاهين، إضافة إلى تشغيل مسار يمتد على طول كورنيش القواسم ويسهم ذلك في تعزيز التواصل بين أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، وتوفير تجربة نقل فريدة ذات طابع تراثي مميز.

كما حددت الهيئة ساعات التشغيل اليومية من الساعة 4:00 مساء حتى 10:00 مساء، بما يتيح للزوار الاستمتاع بجولات راقية ضمن أجواء تتماشى مع الهوية البصرية للخدمة وطبيعتها السياحية.

وأكد سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي في إطار مساعي الهيئة لتعزيز منظومة النقل وتوفير خيارات متنوعة ومرنة تلائم مختلف احتياجات المتعاملين وأن مركبات الأجرة الكلاسيكية ستشكل إضافة نوعية تعكس الطابع الحضاري للإمارة وتسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية.