الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الأمني والإنساني في الكونغو الديمقراطية

نيويورك في 12 ديسمبر/ وام/ حذرت الأمم المتحدة من استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدةً أن البلاد تشهد تصعيدًا خطيرًا في النزاع المسلح، إضافة إلى موجات نزوح غير مسبوقة.

جاء التحذير في تقرير رسمي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو. واستعرض التقرير التوترات المتزايدة على الساحة السياسية، وفي مقدمتها إقالة رئيس الجمعية الوطنية كريستوف مبونغو، وما خلفته من انقسامات سياسية حادة، فضلا عن استمرار الخلافات بين القوى السياسية والدعوات المتكررة إلى إطلاق حوار وطني شامل.