بروكسل تستضيف الحوار الاقتصادي الـ 14 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

بروكسل في 12 ديسمبر/وام/ عقدت بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل أعمال الحوار الاقتصادي الرابع عشر بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، و تناول المسائل الاقتصادية ، و التنويع الاقتصادي، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودفع التحول الأخضر الأكثر استدامة.

ترأس وفد أمانة مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون الخارجية والشؤون السياسية والمفاوضات، فيما ترأست الجانب الأوروبي أنيكا إريكسغارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية ،بمشاركة مسؤولين وخبراء من الجانبين.

وشددت أنيكا إريكسغارد على أهمية الحفاظ على تبادل منتظم ومفتوح بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون موضحة الاهمية التي يمكن أن يقدمها الحوار في تقريب الأولويات والدفع بالتعاون المشترك.