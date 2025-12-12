"الشارقة الرياضي" يشيد بقرار إنشاء نادي الدراجات

الشارقة في 12 ديسمبر / وام / أشاد سعادة محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، بالرؤية السديدة والبعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك عقب صدور قرار إنشاء نادي الشارقة للدراجات.

وأكد سعادته أن إنشاء النادي يُعد خطوة مهمة تستكمل منظومة تطوير رياضة الدراجات في الإمارة، من خلال وجود نادٍ متخصص يتولى رعاية اللعبة جنباً إلى جنب مع باقي أندية الشارقة، مشيراً إلى أن النادي الجديد سيُسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى ممارسة وتطوير هذه الرياضة.

وأوضح عبيد الحصان أن مجلس الشارقة الرياضي قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ ثقافة ممارسة رياضة الدراجات بين المواطنين والمقيمين عبر فعالياته وبرامجه المختلفة، لافتاً إلى أن المجلس سيعمل على توفير كل مقومات النجاح للنادي الجديد بما يحقق رسالته ويتوافق مع الأهداف التي نص عليها مرسوم إنشائه.