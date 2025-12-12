الإشادة بجهود "مؤسسة خليفة " في تنظيم الأعراس الجماعية وتخفيف أعباء الزواج عن الشباب

الشارقة في 12 ديسمبر / وام / ثمّن العرسان المشاركون في العرس الجماعي الذي نظته أمس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في صالة البيت متوحد بمنطقة الرحمانية في الشارقة، جهود المؤسسة في تنظيم الأعراس الجماعية وتخفيف أعباء الزواج عن الشباب.

واكد العرسان وذويهم أهمية و أثر هذه المبادرة في دعم الشباب المقبل على الزواج وتيسير متطلبات بناء الأسرة.

وشهدت الفعالية مشاركة 1100 عريس وعروسة من مختلف إمارات الدولة، ضمن مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي وتخفيف الأعباء المالية عن المقبلين على الزواج، بما يسهم في تمكين الشباب من بدء حياتهم الأسرية على أسس مستقرة.

وأعرب العرسان وأهاليهم عن تقديرهم للدور المتنامي للأعراس الجماعية في تخفيف تكاليف الأفراح، مؤكدين أن دعم مؤسسة خليفة الإنسانية وفّر لهم انطلاقة أكثر يسراً وطمأنينة، ورسّخ لديهم شعوراً بالانتماء والتكاتف المجتمعي، لاسيما في ظل الأجواء الاحتفالية المميزة التي رافقها حضور واسع للفرق الشعبية التي أضفت طابعاً تراثياً يعكس أصالة المجتمع الإماراتي.

من جانبه، أكد سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية، أن تنظيم العرس الجماعي يأتي في إطار التزام المؤسسة بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جهود الدولة في تمكين الشباب، موضحاً أن الأسرة تشكّل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.