مهرجان "ربيع المنامة" ينطلق غداً في عجمان بفعاليات وأنشطة ترفيهية

عجمان في 12 ديسمبر /وام/ تنطلق قي مدينة المنامة بإمارة عجمان، غداً ، فعاليات مهرجان "ربيع المنامة" السنوي الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بالتعاون مع مجموعة مميزة من الرعاة الداعمين، وذلك تزامناً مع اعتدال الأجواء وعطلة نهاية الفصل الدراسي الأول، بباقات متنوعة من الأنشطة والفعاليات المثرية والترفيهية وسط أجواء مجتمعية فريدة.

يتضمن المهرجان الذي يبدأ من الساعة 4:30 وحتى 9:00 مساءً كل يوم في حديقة "متحف المنامة"، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، باقة من الفعاليات المتنوعة تشمل دعم الأسر المنتجة والمسابقات، والمعارض والعروض المسرحية في أجواء مجتمعية تعكس روح الفرح والتلاقي.

كما يضم المهرجان الذي يقام في مدينة المنامة، والتي تعد واجهة مثالية تتميز بطبيعتها الخلابة ومعالمها التاريخية، استعراضات تراثية وعروضاً تثقيفية وترفيهية، إضافة إلى الأسواق الشعبية ومسابقات الأطفال ومعارض فنية وفعاليات متنوعة وسط أجواء عائلية مميزة.

ودعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، السياح والزوار وسكان المنامة إلى اغتنام الفرصة وزيارة المهرجان الذي يُعد وجهة مثالية للعائلات والمواهب وأصحاب المشاريع، للاستفادة من فعالياته المتنوعة التي تناسب جميع الفئات.