الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين في هجوم بطائرة مسيّرة جنوب دارفور

نيويورك في 12 ديسمبر/وام/ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته إزاء التقارير التي تلقتها المنظمة و تفيد بمقتل 30 مدنياً على الأقل وإصابة العديد بجروح، جراء هجوم نفذته طائرة مسيرة على بلدة كتيلا في ولاية جنوب دارفور في الثامن من ديسمبر الجاري.

وأدان الأمين العام - في بيان اليوم - جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً جميع الأطراف بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في كل مناطق النزاع داخل السودان.

ودعا الأطراف السودانية إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى هدنة دائمة وبدء عملية سياسية شاملة .