مكتب أبوظبي للاستثمار و"بريمافيرا كابيتال" يتعاونان لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال

أبوظبي في 13 ديسمبر /وام/ أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن شراكة إستراتيجية مع شركة "بريمافيرا كابيتال" (بريمافيرا) العاملة في إدارة الاستثمارات، بهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الدولية وتسهيل عقد الشراكات مع المستثمرين وتوسيع حضور الشركات العالمية في أبوظبي.

وتم الإعلان عن التعاون خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025 في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لعقد شراكات نوعية تُسهم في دعم تحقيق مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، المبادرة التي تقودها كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتهدف إلى تطوير المنظومة المالية في أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي ووجهة للابتكار.

وتأسست شركة "بريمافيرا" عام 2010 وتتمتع بسجل حافل في مجالات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان والاستثمارات الإستراتيجية، وتدير رؤوس أموال لصالح مؤسسات عالمية وصناديق سيادية، مع التركيز على تحقيق قيمة مضافة من خلال دعم الشركات في مراحل النمو المختلفة، وتؤكد شراكتها مع مكتب أبوظبي للاستثمار التزام الطرفين بفتح مسارات استثمارية بين آسيا والعالم والشرق الأوسط، بما يعزز خلق قيمة مستدامة.

وستعمل "بريمافيرا"، بموجب التعاون، على تأسيس وتوسيع حضورها في أبوظبي مستفيدة من مكانة الإمارة كمركز استثماري إقليمي وعالمي مؤثر، ومراكزها المتخصصة في القطاعات الإستراتيجية وروابطها الدولية الراسخة لتسريع أنشطتها الاستثمارية العالمية، وسيتعاون الطرفان في تسهيل عقد شراكات نوعية بينها وبين المستثمرين في أبوظبي، وتوسيع عروض المنتجات المالية التي تستهدف الأسواق المحلية والدولية.

كما ستسهم محفظة أعمال بريمافيرا، التي تضم شركات رائدة ومشروعات ناشئة وشركاء في مجالات متنوعة تشمل الابتكار والتقنيات المتقدمة والرعاية الصحية والاستدامة ونمط الحياة، في تعزيز حضور الشركة وتوسيع نطاق أعمالها في أبوظبي. وسيعمل الطرفان مع الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الابتكار لدعم التقدم التكنولوجي وتطوير الكفاءات في القطاعات الإستراتيجية، وستوظف الشراكة الحضور القوي لـ"بريمافيرا" في آسيا والأسواق العالمية لترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة دولية للاستثمار والربط عبر الحدود.

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن "بريمافيرا" تعد إحدى أبرز شركات إدارة الاستثمار في العالم وتتمتع بسجل حافل بالنجاحات، ما يجعل منها شريكًا مثاليًا في دعم جهود المكتب الهادفة إلى دفع النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار ومركز عالمي رائد للابتكار، مشيرا إلى أن التعاون معها يؤكد التزام أبوظبي باستقطاب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية؛ إذ ستسهم هذه الشراكة في فتح قنوات الوصول إلى شبكة عالمية من الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين.

بدوره، قال فيليب هو، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة "بريمافيرا كابيتال"، إن أبوظبي تتمتع برؤية طموحة، وإنها تمكنت من تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاستثمارية العالمية، مشيرا إلى أن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار يؤكد التزاما مشتركا بخلق قيمة مستدامة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

وأضاف أن الشركة تتطلع من خلال هذه الشراكة، إلى ربط شبكتها العالمية من الشركات والمؤسسات الاستثمارية بإحدى أكثر الاقتصادات حيوية وتقدمًا في العالم هنا في أبوظبي.

وسيعمل الطرفان على تطوير البنية التحتية المالية والتجارية عبر تعزيز أدوات وأسواق رأس المال، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاعات الإستراتيجية، بما ينسجم مع مستهدفات مكتب أبوظبي للاستثمار في ترسيخ منظومة الابتكار واستقطاب المؤسسات الاستثمارية الرائدة، وتمكينها من تأسيس أعمالها في أبوظبي والانطلاق منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.