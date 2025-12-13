النائب العام للاتحاد يستقبل فريق النيابة العامة لروسيا الاتحادية

أبوظبي في 13 ديسمبر /وام/ استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، الفريق الروسي المعني بتفعيل البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والنيابة العامة لروسيا الاتحادية، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي.

وقدمت النيابة العامة الاتحادية خلال الاجتماع عرضاً حول التقنيات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، كما استعرض الجانب الروسي تجربة التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وناقش الجانبان عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق باتجاهات الجريمة وحماية حقوق الأفراد، وسبل تفعيل بنود البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم، ووضع الخطط المستقبلية بما يعزز التعاون الثنائي.

وعقد وفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، اجتماعًا مشتركًا مع الفريق الإماراتي لتعزيز التعاون القضائي الدولي، تناول خلاله الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرصهما على تعزيز أطر التعاون القضائي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، عقد الوفد الروسي اجتماعًا تنسيقيًا مع جهاز الإمارات للمحاسبة، ناقش فيه الجانبان القضايا المشتركة وآليات تطوير التكامل المؤسسي بينهما، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية في مجالات التحقيق والمتابعة المالية.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة روسيا الاتحادية، في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق وتطوير أدوات التعاون الدولي.