بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تنطلق يناير المقبل

أبوظبي في 13 ديسمبر /وام/ تنظم هيئة أبوظبي للتراث "بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد" خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026 وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتقام البطولات في 3 محطات تتضمن 6 مسابقات، 3 منها للرجال ومثلها للنساء، خصصت لها 135 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية مليوني درهم؛ إذ رصدت الهيئة 45 جائزة لكل محطة، منها 40 جائزة لفئة العامة و5 جوائز لفئة السيدات، علماً أن المشاركة في البطولات مفتوحة أمام المواطنين والمقيمين وزوار دولة الإمارات، ويُسمح بالصيد في إمارة أبوظبي فقط.

وتبلغ قيمة جوائز المحطة الأولى 551 ألف درهم منها 382 ألفاً للفئة العامة و169 ألفاً لفئة السيدات، وقيمة جوائز المحطة الثانية 677 ألف درهم منها 447 ألفاً للفئة العامة، و230 ألفاً للسيدات، وقيمة جوائز المحطة الثالثة 832 ألف درهم منها 527 ألفاً للفئة العامة، و305 آلاف درهم للسيدات.

واعتمدت الهيئة أسلوب الصيد بالصنارة حصراً في جميع المحطات، ولا يسمح باستخدام أي طريقة أخرى، على أن يتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى وزن للسمكة الواحدة، مع اعتماد أن يكون التسجيل في البطولة على أساس المشاركة الفردية "مشارك واحد لكل قارب".

وشددت هيئة أبوظبي للتراث على أن شروط المشاركة في البطولة تتضمن التقيد باشتراطات الأمن والسلامة حسب النظم واللوائح المتبعة في الدولة، وتصوير فيديو يظهر مراحل صيد السمكة وصولاً إلى لحظة وزنها، إلى جانب الاشتراطات والتعليمات الأخرى التي حددتها الهيئة لضمان سير البطولة في إطار من النزاهة والشفافية.

ويهدف تنظيم "بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد" إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث البحري، والحفاظ على موروث الصيد التقليدي الذي يمثل عنصراً أصيلاً من عناصر الهوية الإماراتية، إضافة إلى تعزيز الوعي بضرورة حماية الحياة البحرية واستدامتها عبر توعية المشاركين بالقوانين المنظمة لصيد الكنعد.

كما تسعى البطولة إلى تحفيز روح التنافس بين المشاركين وتشجيع استخدام طرق الصيد التقليدية، إلى جانب دعم المشاركة النسائية وتوسيع حضورها في مسابقات الصيد، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الصيد البحري التقليدي.