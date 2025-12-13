جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم المؤتمر الدولي للفلسفة في باريس

أبوظبي في 13 ديسمبر /وام/ تنظم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للإسلاميات، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة تحت عنوان "المعتقد والعلم والمعقولية"، وذلك في مقر جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين من داخل الدولة وخارجها.

ويهدف المؤتمر إلى بحث العلاقة بين المعتقد والعلم من خلال استعراض سبل تفاعل المعتقدات والفلسفات مع مناهج العلوم الطبيعية والإنسانية، وما تطرحه من نقاط التلاقي أو التعارض بين الإيمان والمعرفة العلمية.

كما يقدم المؤتمر قراءة تاريخية ونقدية للنماذج التي تناولت هذه العلاقة عبر العصور، بدءاً من إسهامات الفلاسفة المسلمين، مروراً بفلاسفة التنوير، وصولاً إلى الاتجاهات الفلسفية المعاصرة، مع إبراز لحظات الصدام والتكامل وما حملته من أبعاد إنسانية وأخلاقية.

ويركز المؤتمر كذلك على صياغة منظومة القيم الأخلاقية المشتركة بين الأديان والعلم، ويفتح آفاقاً جديدة للحوار في ظل تحديات العصر مثل الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات التكنولوجيا، وقضايا البيئة، ويوفر فضاء أكاديميا للحوار والتبادل المعرفي بين المتخصصين في الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية والاجتماعية، بهدف بلورة صيغ معاصرة لتعزيز التكامل بين المعتقد والعلم في مواجهة أسئلة الحداثة والعولمة.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تعزيز رسالتها الثقافية والعلمية، والإسهام في خدمة الفلسفة والمعرفة بمجالاتها المختلفة، إلى جانب رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الفلسفة محلياً ودولياً.