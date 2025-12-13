بيراميدز يواجه فلامنجو الليلة بالدوحة والفائز يتأهل إلى نهائي كأس "إنتركونتيننتال"

الدوحة في 13 ديسمبر /وام/ يخوض نادي بيراميدز المصري، بطل إفريقيا، الليلة، مواجهة مرتقبة أمام نادي فلامنجو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس القارات للأندية (كأس إنتركونتيننتال)، ضمن منافسات "كأس التحدي"، وذلك على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، في اختبار جديد لطموحات الفريق المصري على الساحة العالمية.

ويشارك بيراميدز في البطولة بصفته حامل لقب كأس "فيفا للقارات الثلاث"، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-صفر في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، ثم تغلبه على أهلي جدة السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث (إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا).

وتعد هذه المشاركة الأولى لـ"بيراميدز" في بطولة عالمية، حيث يسعى الفريق إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه؛ إذ يمنحه تخطيه عقبة فلامنجو إنجازاً غير مسبوق بالتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويخوض بيراميدز هذا التحدي بعد مسيرة تصاعدية لافتة خلال السنوات الأخيرة، فرض خلالها نفسه ضمن نخبة الكرة المصرية، وحقق حضوراً ثابتاً في المنافسات القارية، ونجح في الفوز بلقب كأس مصر، قبل أن يحقق إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى، عقب فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وواصل الفريق تألقه القاري بتتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي، إثر فوزه 1- صفر على نهضة بركان المغربي.

ويعتمد بيراميدز على مزيج من اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية والعناصر الشابة، إلى جانب قوة واضحة في خط الوسط والانضباط الدفاعي، حيث يعد من الفرق الأقل استقبالاً للأهداف محلياً خلال المواسم الأخيرة، إضافة إلى فاعليته الهجومية في المباريات الكبرى.

في المقابل، يدخل فلامنجو البرازيلي اللقاء مستنداً إلى سجل حافل بالإنجازات، يتقدمه التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية) في أكثر من مناسبة. وتأهل الفريق البرازيلي إلى هذا الدور بعد فوزه 2-1 على كروز أزول المكسيكي، حامل لقب دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم الأربعاء الماضي.