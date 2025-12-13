برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة ينظم "جلسة مع قائد"

دبي في 12 ديسمبر /وام/ نظم برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة، جلسة ضمن محور "جلسة مع قائد"، قدّمها سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، استعرض خلالها خلاصة تجربته القيادية والمهنية، وأبرز المحطات التي شكّلت رؤيته في العمل المؤسسي.

وعقدت الجلسة في مقر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بحضور سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك في إطار حرص البرنامج على تعزيز التواصل المباشر بين المنتسبين ونخبة من القيادات الوطنية، ونقل الخبرات العملية والمعرفة المتراكمة إليهم.

وتناول سعادة الفريق محمد أحمد المري خلال الجلسة أبرز المحطات المفصلية في مسيرته القيادية، ومنهجيته في تعزيز فاعلية فرق العمل واتخاذ القرار، وأهمية الاستشراف في تطوير الأنظمة والخدمات، إلى جانب تسليط الضوء على دور القيم المؤسسية والابتكار في الارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي، كما شارك المنتسبين مجموعة من الدروس المستفادة التي شكّلت مسار التجارب التحولية داخل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

وأكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي أن الجلسات القيادية تحظى بأولوية ضمن البرنامج لما لها من تأثير مباشر في إثراء معارف المشاركين وتعزيز الربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، إن الدور المحوري الذي تلعبه البرامج القيادية المتخصصة في رفد القطاع الحكومي بكفاءات وطنية مؤهلة يجسد رسالتنا الهادفة إلى تعزيز التميز الحكومي وصقل المهارات القيادية القادرة على صناعة مستقبل أكثر تقدمًا وكفاءة.

من جهته، أكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن الاستثمار في بناء القادة الشباب يمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يبدأ من تأهيل فرق تمتلك رؤية واضحة وقيمًا راسخة وقدرة على اتخاذ القرار بكفاءة.

وقال مشاركون في البرنامج إن الجلسة، شكّلت إضافة نوعية لمسيرتهم، وأتاحت لهم فهمًا أعمق لمتطلبات القيادة الفاعلة والعمل المؤسسي.

ويأتي تنظيم الجلسة انسجامًا مع أهداف برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة في إعداد جيل قادر على قيادة المشاريع الغستراتيجية والتحولية، وتعزيز جاهزية شباب إمارة الفجيرة، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية وصناعة المستقبل.