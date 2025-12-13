مهرجان الشتاء في أسواق الجبيل ينطلق بعد غد

الشارقة في 13 ديسمبر /وام/ تنظم "الشارقة لإدارة الأصول" ممثلة في أسواق الجبيل في الشارقة والذيد وكلباء، خلال الفترة من 15 حتى 29 ديسمبر الجاري، فعاليات مهرجان شتاء الجبيل 2025 الذي يمنح زوار الأسواق تجربة شتوية ترفيهية متكاملة تجمع بين الأجواء العائلية والفعاليات المتنوعة في بيئة آمنة وممتعة.

ويُعد المهرجان أحد أبرز الأحداث السنوية على أجندة فعاليات أسواق الجبيل؛ إذ يقدم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية إضافة إلى خيارات التسوق وتذوق المأكولات المحلية والعالمية.

كما يضم المهرجان أكشاكًا للطعام والشراب وأخرى للبيع بالتجزئة ومناطق مخصصة لأنشطة الأطفال وحديقة حيوانات صغيرة إلى جانب عروض ترفيهية ومسرحية تفاعلية.

وقال المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأسواق، إن مهرجان شتاء الجبيل يعد إحدى أبرز الفعاليات السنوية التي تستضيفها أسواق الجبيل في فروعها المختلفة وذلك ضمن توجه شامل يهدف إلى رفع جودة تجربة الزوار وتعزيز دور الأسواق كمنصة مجتمعية تقدّم قيمة مضافة لكل أفراد الأسرة وتوفر لهم تجربة تسوق مميزة وممتعة.

وأضاف أن تنظيم مثل هذه المهرجانات يسهم في دعم التجار المحليين ورواد الأعمال وتشجيع مشاركتهم وحضورهم، ما يعزز الحركة الاقتصادية في الأسواق، فضلا عن تعزيز الهوية الثقافية والتراثية لإمارة الشارقة من خلال تقديم أنشطة مستوحاة من التراث البحري والمنتجات التقليدية وعادات الضيافة الإماراتية الأصيلة.