منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 8 ميداليات في بارالمبية آسيا للشباب

دبي في 13 ديسمبر/وام/ رفع منتخب الإمارات لأصحاب الهمم رصيده إلى 8 ميداليات ملونة، بواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية و6 برونزيات، وذلك في اليوم قبل الأخير من منافسات الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب المقامة حالياً في دبي، بمشاركة نحو 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وأضاف لاعبو الإمارات 7 ميداليات جديدة إلى رصيدهم، بعد الميدالية الافتتاحية التي أحرزها ثاني الشحي بحصوله على برونزية كرة الطاولة للفئة "تي 3".

وجاءت الميداليات الجديدة بواقع ذهبية لحميد البلوشي في مسابقة رمي القرص، إلى جانب فضية لنفس اللاعب في مسابقة الصولجان، فيما نال مطر الكتبي برونزية الصولجان، كما حقق منصور علي القصاب برونزية رفعات القوة لوزن 80 كغم في مشاركته الأولى، وأضاف عبدالله الجيلاني برونزية رفعات القوة لوزن 97 كغم.

وفي منافسات السباحة، أحرز منتخب الإمارات برونزيتين عن طريق يوسف المرر ومحسن الجابري في فئتين بسباق 400 متر حرة.

وعلى صعيد أبرز نتائج الألعاب وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال، توج منتخب إيران بالميدالية الذهبية، فيما نالت اليابان الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى منتخب تايلاند.