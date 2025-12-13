5 فئات في سباق الدراجات بمهرجان "ليوا الدولي"

الظفرة في 13 ديسمبر/ وام/ تنطلق غدا فعاليات سباق الدراجات، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة واسعة من عشاق رياضات المحركات.

ويتضمن الحدث 5 فئات، ويقام بنظام الانطلاق المستقيم من نقطة البداية إلى خط النهاية، مع احتساب أفضل توقيت لكل متسابق، وفق اللوائح الفنية المعتمدة، بإشراف لجان تنظيمية وفنية متخصصة، لضمان أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وتشهد المنافسات مشاركة عدد من الفئات المعتمدة، تشمل" يو تي في" الوكالة "ستوك"، و"يوتي في" الوكالة المعدلة" ستوك موديفيد"، و"البقي"، و"العجلتين وكالة"، والفئة المفتوحة التي تضم الدراجات المفتوحة بمختلف تصنيفاتها.

ويتم احتساب المراكز والجوائز وفق عدد الدراجات المشاركة في كل فئة، مع إخضاع جميع الدراجات للفحص الفني الإلزامي قبل المشاركة، في إطار حرص اللجنة المنظمة على الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.