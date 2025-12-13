890 متطوعا يشاركون بحملة "الإمارات نظيفة " في أم القيوين

أم القيوين في 13 ديسمبر / وام / اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة صباح اليوم في أم القيوين المحطة الخامسة من الدورة الـ 24 لحملة "الإمارات نظيفة"، التي تنظمها برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين والقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

شارك في الحملة 890 متطوعا من مختلف الفئات العمرية، أسهموا في تغطية مساحة امتدت لنحو 5 كيلومترات، وأسفرت الحملة عن جمع 2,700 كيلوغرام من النفايات العامة، إلى جانب 250 كيلوغرامًا من المواد القابلة لإعادة التدوير، التي جرى فرزها بعناية وإرسالها إلى مرافق إعادة تدوير معتمدة داخل الدولة، مما يدل على التزام الحملة الراسخ بالإدارة المسؤولة للنفايات وتعزيز الاستدامة.

وأكدت سعادة هبة الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والحياة البحرية بوزارة التغير المناخي والبيئة، التي حضرت الحملة ، على التزام الوزارة بتعزيز العمل البيئي المشترك ورفع مستوى الوعي المجتمعي، و أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات لتحقيق أهداف حملة "الإمارات نظيفة" .