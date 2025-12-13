مهرجان الشارقة للسيارات القديمة ينطلق في 22 يناير المقبل

الشارقة في 13 ديسمبر / وام / ينظم نادي الشارقة للسيارات القديمة من 22 حتى 25 يناير المقبل النسخة الثالثة من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة تحت شعار "حين يتحرّك الزمن" في مقر النادي تجسيداً لمكانته المتميزة كمنصة تجمع بين شغف اقتناء السيارات القديمة وفنون التصميم والابتكار في هذا المجال.

يأتي المهرجان في نسخته الثالثة بعد النجاح الواسع الذي حققته النسختان السابقتان ليقدّم تجربة متكاملة تجمع بين التاريخ والجمال والابتكار ويستعرض مجموعة من أندر المركبات التي بقيت حاضرة في الذاكرة بوصفها شواهد حيّة على مسيرة التطور الصناعي والإبداع الإنساني وتعكس هذه النسخة رؤية النادي في جعل المهرجان منصة معرفية وثقافية تدمج بين التراث والحداثة وتستقطب الجمهور من مختلف الأعمار والاهتمامات.

ويقدّم المهرجان مجموعة من العروض الحيّة للمركبات القديمة النادرة إلى جانب جلسات حوارية متخصصة يشارك فيها عدد من الخبراء والهواة والمقتنين إضافة إلى برامج تفاعلية تعزّز وعي الجمهور بتاريخ السيارات كما يشمل المهرجان جلسات حوارية ومزادات حية ومناطق ترفيهية وتجارية ومنافذ للمأكولات والتسوق لتوفير تجربة متكاملة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وقال أحمد حمد السويدي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة إن المهرجان يجسد رؤية إمارة الشارقة في الحفاظ على الإرث التاريخي وتقديمه برؤية معاصرة تعزّز التواصل بين الأجيال وتؤكد مكانتها كوجهة عالمية تحتضن الثقافة والابتكار في عالم السيارات القديمة.