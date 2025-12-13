انطلاق "مزاينة مدينة زايد" المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة

الظفرة في 13 ديسمبر / وام / انطلقت اليوم منافسات مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة بدورته الـ 19، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي .

وسجلت مزاينة مدينة زايد في يومها الأول دخول 473 مطية ضمن 8 أشواط مخصصة لسن المفاريد (التلاد والشركاء) للمحليات والمجاهيم، والتي سيتم إعلان نتائجها مساء غد في منصة مزاينات الإبل وعبر قناة بينونة ومنصات "تراثنا" على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر إذاعة مهرجان الظفرة 90.1 أف أم في محيط موقع المراينة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمزاينة 775 جائزة للفائزين بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم، موزعة على 85 شوطاً، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، ضمن 6 فئات عمرية "مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول".

و تدخل شبوك مزاينة الإبل، صباح الغد ، المطايا المشاركة في سن المفاريد ضمن أشواط الشرايا المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وذلك استعداداً لعرضها على اللجان (التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وإعلان نتائجها يوم الاثنين المقبل.