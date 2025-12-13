زوارق الإمارات في مقدمة المنطلقين ببطولة العالم "إكس كات" بدبي

دبي في 13 ديسمبر/وام/ فرضت زوارق الإمارات سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى في سباقات تحديد مراكز الانطلاق (سباق كسر الكيلو)، وذلك تمهيدًا لانطلاق السباق الثاني لجائزة دبي الكبرى المقرر غدًا، بعدما حسم فريق "فيكتوري" لقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة "إكس كات" لموسم 2025 من خلال السباق الأول أمس.

ونجح زورق "فيكتوري 7"، بطل العالم، في أن يحل أولاً، بعدما حققا أسرع زمن لفة بلغ 27.435 دقيقة، وجاء فريق الفجيرة ثانياً بزمن 27.607 دقيقة، وفريق الشارقة ثالثاً بزمن 28.195 دقيقة.

ورفع الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي في "فيكتوري 7" رصيد الفريق هذا الموسم في سباق تحديد مراكز الانطلاق في هذه الفئة إلى 162 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على فريق الشارقة صاحب الـ 161 نقطة، فيما حل فريق الفجيرة ثالثاً برصيد 156 نقطة.

وسيكون فريق فيكتوري أول المنطلقين في السباق الرئيسي غداً على شاطئ نسناس بجميرا، ومن المقرر أن بخوضا المنافسات دون أي ضغوط بعد حسم اللقب العالمي أمس الجمعة، إثر توسيع الفارق الإجمالي مع أقرب منافسيه في الترتيب العا(فريق بريطانيا) إلى 39 نقطة.

وشهد الموسم الحالي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة "إكس كات" تنظيم بطولتين إضافيتين في الفجيرة والكويت، إلى جانب بطولة دبي، التي اختتمت صراعاً قوياً بين الفرق المشاركة من الإمارات، والنرويج، وبريطانيا، والسويد، والكويت، وإيطاليا.

وأشاد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بأداء فريق فيكتوري هذا الموسم، مؤكداً نجاحه في استعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2017، وتحقيقه الفوز للمرة السابعة في تاريخه.