طقس الغد غائم جزئيا مع هطول أمطار

أبوظبي في 13 ديسمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية مع هطول أمطار على مناطق متفرقة خاصة الساحلية والشمالية، ويشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 20:53 الجزرالأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:25

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعه19:11 والمد الثاني عند الساعة 05:43 و الجزر الأول عند الساعة 12:20 والجزرالثاني عند الساعة 00:15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 19 85 40

دبي 27 20 80 40

الشارقة 26 17 85 35

عجمان 26 20 85 40

أم القيوين 26 16 85 45

رأس الخيمة 25 17 75 35

الفجيرة 27 20 70 35

العـين 26 16 75 20

ليوا 26 16 80 30

الرويس 26 17 80 30

السلع 26 18 80 35

دلـمـا 26 21 70 35

طنب الكبرى / الصغرى 25 22 65 25

أبو موسى 25 22 70 35