منافسات قوية في النسخة الخامسة لبطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة بالعين

العين في 13 ديسمبر/ وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمنطقة العين، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من المواهب الناشئة التي تمثل مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية لفئات الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إن هذه البطولة تعكس ما وصلت إليه رياضة الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات من تطور نوعي، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والجهود الدؤوبة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ويسعدنا أن نرى هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات في فئات عمرية صغيرة، ما يؤكد نجاح خطط الاتحاد في بناء قاعدة صلبة من المواهب القادرة على تمثيل الدولة مستقبلاً في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد أن تفاعل الأندية والأكاديميات، إلى جانب الحضور الجماهيري، يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الرياضات القتالية، ودورها في تعزيز أنماط الحياة الصحية وبناء الشخصية، لافتاً إلى حرص الاتحاد على مواصلة تطوير البطولات من حيث التنظيم والمستوى الفني، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في هذه الرياضة.

ومن جانبه، قال رحمة الله لطف الله، مدرب فريق أكاديمية "أدما" إن اللاعبين كانوا ينتظرون هذه المنافسة ويستعدون لها منذ فترة طويلة، وقد نجح عدد كبير منهم في الوصول إلى النهائيات، وحققنا عددًا من الجوائز، ونطمح إلى تحقيق المركز الأول، فهو الهدف الذي جئنا من أجله ن وتتمتع هذه البطولة بأهمية كبيرة، إذ تمنح اللاعبين بيئة احترافية لتطوير مهاراتهم، مما يعزز أهميتها في إعدادهم للاستحقاقات المستقبلية.

وتختتم البطولة فعالياتها غدا بمنافسات فئتي الشباب A (16–17 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق).