بحث استعدادات التشغيل الفعلي للربط الكهربائي بين دول التعاون والعراق

المنامة في 13 ديسمبر / وام/ بحثت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مع وزارة الكهرباء في جمهورية العراق الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع عُقد مؤخرا بمملكة البحرين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات بدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق، إضافة إلى بحث سبل تصدير الطاقة الكهربائية إلى جمهورية العراق، في إطار تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين من هيئة الربط الكهربائي الخليجي ووزارة الكهرباء العراقية، حيث جرى استعراض التحضيرات التشغيلية مع اقتراب مرحلة التشغيل الفعلي للمشروع، إلى جانب مراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها قبل بدء التشغيل الرسمي لمشروع التوسعة، كما قُدمت خلال الاجتماع عروض مرئية تناولت طبيعة الشبكات الكهربائية لدى الطرفين، وتمت مناقشة الأطر الأولية لعقود شراء الطاقة.

ويهدف المشروع إلى تصدير الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العراق عبر مشروع ربط جنوب العراق بالربط الكهربائي الخليجي، بما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يدخل مشروع الربط الكهربائي مع شبكة جمهورية العراق حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق سيفتح آفاقاً جديدة للربط الكهربائي الخليجي والتعاون في تجارة الطاقة الكهربائية، كما سيدعم بشكل كبير خطط دول مجلس التعاون في مجال إنشاء سوق كهرباء تنافسية.