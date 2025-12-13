التركي أوزبيلين يتوج بلقب ماراثون أبوظبي 2025 وسط مشاركة قياسية

أبوظبي في 13 ديسمبر/وام/ توج العداء التركي كيان كيجين أوزبيلين بلقب النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي 2025، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي برعاية "أدنوك"، بمشاركة أكثر من 37 ألف متسابق ومتسابقة في مختلف المسافات، بما فيها الماراثون، ماراثون التتابع، 10 كم، 5 كم، 2.5 كم، إضافة إلى السباق المخصص لأصحاب الهمم.

وأعطى شارة الانطلاقة لسباق الماراثون وتوج الفائزين سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عمر صوينع، رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك.

وانطلقت النسخة السابعة من الماراثون من مدينة زايد الرياضية، لتسجل حضوراً واسعاً من الرياضيين والهواة، في إطار تعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة الدولية وتشجيع المجتمع على اعتماد نمط حياة صحي ونشيط.

وفاز كيان كيجين أوزبيلين بالماراثون بزمن ساعتين و7 دقائق و27 ثانية، متفوقاً على الأثيوبي صاحب المركز الثاني بزمن ساعتين و8 دقائق و9 ثوانٍ، والكيني كينيث كيبروب كيبيكيموي في المركز الثالث بزمن ساعتين و8 دقائق و32 ثانية.

وفي فئة السيدات، حققت الكينية كاثرين ريلين أماناجولي اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد إنهاء المسافة بزمن ساعتين و21 دقيقة و17 ثانية، متفوقة على مواطنتها ادنا كيبلاجيت (ساعتين و25 دقيقة و7 ثوانٍ)، فيما جاءت الإثيوبية بورتوكان يفرو ثالثة بزمن ساعتين و25 دقيقة و25 ثانية.

وفي منافسات فئة الكراسي المتحركة، فاز الفرنسي لوران ليبوليت بزمن ساعة و59 دقيقة.

وشهدت النسخة السابعة إقبالاً قياسياً في مختلف فئات السباقات، حيث استقطب ماراثون التتابع نحو 5 آلاف مشارك، وسباق 10 كم نحو 8 آلاف، وسباق 5 كم نحو 11 ألف مشارك، وسباق 2.5 كم نحو 13 ألف مشارك.

وفي سباق 10 كم، فاز الأثيوبي ليتا مامو بزمن 29:21 دقيقة، وجاء مواطنه بيكيلي كيتيسا ثانياً، بينما حل الإثيوبي كيرانسو نيميرا ثالثاً، وجاءت الإثيوبية بيرهان أريجاوي في صدارة السيدات بزمن 37:52 دقيقة، تلتها مواطنتها سيرجوت أكيلي، وحلت البريطانية تامسين سانجستر ثالثة.

وبلغ مجموع الجوائز المالية للماراثون أكثر من 300 ألف دولار، حيث حصل بطل وبطلة النخبة لمسافة 42 كيلومترا على 50 ألف دولار لكل منهما، فيما بلغت جوائز فئة الكراسي المتحركة 3 آلاف، و150 دولاراً للمركز الأول لكل من الرجال والسيدات، إلى جانب جوائز المركزين الثاني والثالث، وجوائز سباق 10 كم.

وقال سعادة عارف العواني إن ماراثون أبوظبي أصبح حدثاً رياضياً مهماً يعزز التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، ويضع أبوظبي على خريطة العواصم الرياضية العالمية، مع استقطاب آلاف المشاركين الذين يزداد عددهم سنوياً.

و توجه بالشكر إلى " أدنوك" على رعايتها ودعمها المتميز للماراثون، وإلى جميع الرعاة والشركاء وفريق المتطوعين الذين ساهموا في نجاح النسخة السابعة لهذا الحدث الرياضي المهم.