لجنة تأمين فعاليات في دبي تناقش استعدادات احتفال رأس السنة

دبي في 13 ديسمبر / وام / بحثت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، خلال اجتماع تنسيقي، الخطط والاستعدادات الميدانية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، بما يشمل مواقع الألعاب النارية والمناطق السياحية ومواقع تجمع الجمهور في مختلف أنحاء الإمارة.

عُقد الاجتماع في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برئاسة سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، وبحضور سعادة اللواء مروان جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، وسعادة مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وناقش المشاركون آليات تنظيم حركة الجمهور، وتحديد مناطق الدخول والخروج، ومواقف المركبات، ومسارات المواصلات من وإلى مواقع الاحتفالات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الجمهور في المواقع الحيوية والسياحية.

وأكد سعادة اللواء سيف مهير المزروعي أن احتفالات رأس السنة الميلادية تُعد من أبرز الفعاليات التي تشهدها إمارة دبي، وتحظى بمتابعة إعلامية عالمية واسعة، ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى وجهودًا تكاملية بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم الفعاليات بما يعكس المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن فريق لجنة تأمين الفعاليات يواصل تطوير آليات عمله سنويًا، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة في إدارة وتأمين الفعاليات الكبرى، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الأمنية والخدمية للإمارة