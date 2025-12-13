"العين الدولي للصيد والفروسية".. منصة جديدة لدعم الرياضات التراثية

العين في 13 ديسمبر/ وام / رسخت مؤشرات النجاح العالية في النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، مكانته المميزة في إبراز الرياضات التراثية في الصيد والفروسية والصقارة، والرماية، وتعزيز قيمتها المتوارثة عبر الأجيال المختلفة.

ونجح المعرض في استقطاب أكبر عدد من الزوار في تاريخ المعارض التي تقام في مركز أدنيك العين والذي بلغ أكثر من 116.617 ألف زائر، ما يؤكد النجاح الكبيرة للنسخة الأولى التي أقيمت على مساحة 24 ألف متر مربع، بمشاركة هيئات ومؤسسات محلية وخارجية.

واطلع زوار المعرض الذي نظمته مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، على تجارب استثنائية، وأحدث المنتجات والخدمات في مجالات الصيد والفروسية، كما شكل المعرض منصة لإبراز الثقافة والتراث الإماراتي العريق.

وشهد المعرض العديد من البرامج المنوعة والعروض الشائقة في الساحة الرئيسية المخصصة "آرينا"، ومن أبرزها عرض الخيل، والمحاكاة الواقعية لصيد الصقور، وعروض السلوقي العربي، ومسابقات اليولة، كما منح جناح جمعية الإمارات للخيول العربية، فرصة للزوار للاطلاع على أنشطتها وبرامجها، بجانب جناح اتحاد الإمارات للصقور، والذي أتاح لزواره فرصة كبيرة للاطلاع على مسيرة التأسيس، والتجارب الملهمة، ومحطات الإنجازات في أبرز البطولات المحلية والدولية.

وأكد سعادة محمد حامد النيادي، نائب المشرف العام لرياضة "التبّة"، أن مشاركتهم في معرض العين الدولي للصيد والفرسية، اتاحت لهم الفرصة لتعريف زوار المعرض على المكانة الكبيرة لهذه اللعبة، وارتباطها العميق بإرث الآباء والأجداد، ووعي الأجيال الحالية بممارستها، وفق تقنيات حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنهم لمسوا من زوارهم في منصة المعرض درجة الاهتمام والشغف بسهولة ممارسة اللعبة، وتعزيز انتشارها انطلاقاً من إرث الدولة العالمي في الثقافة والهوية والتراث، وجهود القيادة الرشيدة في تعزيز الوعي بالقيم الوطنية والتراثية الأصيلة الراسخة في وجدان المجتمع الإماراتي بمختلف أجياله، لاسيما أن المعرض أكد جاذبية منطقة العين، ودورها كمنارة للثقافة والتراث والابتكار والأنشطة الرياضية والمجتمعية.

بدوره، قال سعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، إن المشاركة في معرض العين الدولي للصيد والفروسية فرصة مهمة لعرض الفعاليات والأنشطة المختلفة من خلال أندية العين للفروسية والرماية والعين للشطرنج والألعاب الذهنية، ونادي أبوظبي للصقارين، وما تضمنته من تجارب مباشرة، ومعلومات متكاملة حول الأنشطة والبرامج والفعاليات، والرؤى المستقبلية للتطور في المجالات الرياضية المختلفة.

وأوضح أن مجلس أبوظبي الرياضي ينظر بتقدير كبير إلى القيمة الكبرى لهذا الحدث في نسخته الأولى، والأثر الكبير لفعالياته في التعريف بالرياضات التراثية، وتمكين زواره من الاطلاع على الأنشطة والبرامج المتنوعة التي ينظمها المجلس على نطاق إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الأندية ومجالس إداراتها، بما يتماشى مع استراتيجية نشر الرياضة واستدامة ممارستها في المجتمع لكافة الفئات والأجيال.

من جهته، قال هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، إن النسخة الأولى من المعرض تعد محطة جديدة في مسيرة تميز منطقة العين، بما تمثله من مكانة عالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية بأرقى المعايير والمواصفات العالمية، ودورها المتنامي في الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأوضح أن منصة النادي في المعرض حظيت باهتمام كبير من الفئات العمرية المختلفة، بما تضمنته من فعاليات، خصوصاً مشاركة الزوار في خوض مباريات في الشطرنج مع الـ"روبوت" بهدف تعريف الجمهور على رياضة الأذكياء، وتأكيد أهميتها في الارتقاء بالقدرات الذهنية.