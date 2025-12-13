نهيان بن مبارك يحضر أفراح الراشدي والكعبي في العين

العين في 13 ديسمبر/ وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد نايع بن سلوم الراشدي، بمناسبة زفاف نجلها “علي” إلى كريمة السيد علي سعيد بن طريش الكعبي، وعائلة طارش سعيد بن طريش الكعبي بمناسبة زفاف نجلها “حمد” إلى كريمة السيد سالم سعيد بن طريش الكعبي.

وأقيم الحفل في مجلس الريف في مدينة العين بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضًا من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.