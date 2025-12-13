البرازيل والصين بطلتا ثلاثي الرجال والسيدات بكأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق

خورفكان في 12 ديسمبر/ وام / حسمت البرازيل لقب مسابقة ثلاثي الرجال في بطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق التي تستضيف الإمارات نسختها الأولى على شاطئ خورفكان، وذلك بعد أن فازت على هونغ كونغ 3/0 في المباراة النهائية فيما حصلت الإمارات ومصر على البرونزية، بينما فازت الصين بلقب ثلاثي السيدات بعد تغلبها عل بلغاريا 3/1.

وسوف يتم الاحتفال بختام البطولة التي أشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة 14 ديسمبر الجاري، بعد أن حققت ميلاداً رائعاً لها على أرض الإمارات بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة مثلوا 12 دولة من مختلف قارات العالم.

حضر مباريات البطولة سعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة وسعادة الدكتور عمار علاي النقبي رئيس نادي خورفكان لكرة القدم وسعادة سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة والمنسق العام للبطولة وبخيت سعيد القرص مدير البطولة ومن هيئة شروق شاطئ خورفكان سعادة نورة الدرمكي رئيس قسم العمليات بشاطئ خورفكان وعباس محمد نائب رئيس القسم بالإنابة.

وجرت يوم الجمعة 14 مباراة في مسابقتا ثلاثي الرجال وثلاثي السيدات وأسفرت نتائجها في فئة الرجال عن فوز مقاتلو الرياح البلغاري على صقور الإمارات 3/1، وجاردوا الأندونيسي على كليوباترا المصري 3/1، ورجال هونغ كونغ على لاعبو الكرة الهوائية الألمان 3/0 ، وصقور الإمارات على مسخرو الهواء البلغاري 3/0، والفراعنة المصريون على فريق نيجيريا 3/1، والبرازيل على الصين 3/0، والرياح البلغاري على جارودا الاندونيسي 3/1، والبرازيل على الفراعنة المصريين 3/1، وهونغ كونغ على صقور الإمارات 3/0، والبرازيل على هونغ كونغ 3/0، وفي فئة السيدات فازت الصين على البرازيل 3/1، وهونغ كونغ على ألمانيا 3/1، والصين على هونغ كونغ 3/2، والصين على بلغاريا 3/1.

ويسدل الستار يوم الأحد 14 ديسمبر الجاري على البطولة التي انطلقت مبارياتها يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري على شاطئ خورفكان، بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي.

يشهد حفل الختام تتويج الفائزين في مسابقات البطولة بفئاتها المختلفة وهي ثلاثي الرجال وثلاثي السيدات وسباق التتابع للفرق، كما يشهد الحفل العديد من فقرات التكريم المختلفة التي اعتمدتها اللجنة العليا المنظمة للبطولة.