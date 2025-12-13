فيصل القاسمي وعدد الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف شيبان أحمد الحبسي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 13 ديسمبر/ وام / حضر الشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الدكتور أحمد بن شيبان الحبسي بمناسبة زفاف نجله " شيبان" إلى كريمة السيد سيف بن حجر الشحي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، مدير مكتب البرلمان العربي في دولة الإمارات والشيخ ناصر بن راشد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي إلى جانب عدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجاليات العربية المقيمة.

وهنأ الشيوخ والحضور العريس ووالده متمنين له حياة سعيدة.. سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأعرب أهالي العروسين عن سرورهم لتشريف الشيوخ والحضور حفلهم ومشاركتهم فرحتهم.

وتخللت الحفل أهازيج شعبية من التراث الإماراتي وفقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية قدمتها فرق المذاريب الحربية ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.