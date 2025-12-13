مقتل جنديين أمريكيين ومترجم وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم إرهابي في سوريا

واشنطن - دمشق في 13 ديسمبر/ وام / قتل جنديان أمريكيان ومترجم مدني اليوم في هجوم من قبل مسلح ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي قرب مدينة تدمر السورية حيث كانوا يشاركون في عمليات لمكافحة الإرهاب وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم.

وقال بيت هيجسيث وزير الدفاع إن قوات شريكة قتلت المهاجم.

وكانت وكالة "سانا" السورية ذكرت أن قوات الأمن السورية وقوات أمريكية تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلح قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، بينما قُتل مطلق النار.

وأوضح المصدر أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.

