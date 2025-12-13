" العالمية القابضة" ترفع ملكيتها في "انفيكتوس للاستثمار" إلى 40% عبر استثمار بقيمة 420 مليون درهم

أبوظبي في 13 ديسمبر/ وام / أعلنت الشركة العالمية القابضة عن زيادة حصتها في شركة "انفيكتوس للاستثمار" إلى قرابة 40% بالاستحواذ على 196 مليون سهم، ما أضاف نسبة 17.50% إلى ملكيتها في الشركة، وذلك بعد تنفيذ صفقة كبيرة بلغت قيمتها نحو 420 مليون درهم.

وتنشط شركة "انفيكتوس للاستثمار" في الممرات التجارية العالمية، حيث تشمل أعمالها تجارة السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي، والخدمات اللوجستية، وحلول سلاسل الإمداد.

وقد مكّنها نموذجها المتنوع وتوسعها الدولي من ترسيخ مكانتها كلاعب أساسي في تدفقات التجارة العالمية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وخلال النصف الأول من عام 2025، حققت انفيكتوس للاستثمار زيادة بنسبة 164% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 189.7 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليار درهم، مسجّلةً أفضل أداء نصف سنوي لها منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.3 مليار درهم، ما عزّز ميزانيتها العمومية ومرونتها المالية.

ووسعت الشركة نطاق عملياتها الجغرافية لتشمل 65 دولة، بعدما دخلت 10 أسواق جديدة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب إحراز تقدم في عدد من صفقات الاستحواذ البارزة، التي تعزز قدراتها في عدة مراحل عبر سلسلة الإمداد من النقل والمعالجة وصولاً إلى التوزيع.

ويعكس الاستثمار الإضافي بقيمة 420 مليون درهم ثقة الشركة العالمية القابضة بآفاق النمو المستقبلي لشركة "انفيكتوس للاستثمار"، كما يعزز حضورها الإستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تدعم استقرار الاقتصاد العالمي.

وتتوافق المنصة التشغيلية المتكاملة لشركة "انفيكتوس"، إلى جانب توسّعها الدولي، مع توجهات الشركة العالمية القابضة للاستثمار في شركات رائدة توفّر قيمة مستدامة وتشكل ركيزة أساسية لسلاسل الإمداد.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يأتي رفع ملكيتنا في شركة انفيكتوس للاستثمار تأكيداً لثقتنا الراسخة بتوجهاتها الإستراتيجية ودورها المتنامي في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وفي ظل تزايد الطلب الدولي على حلول التجارة المتكاملة، نرى بأن انفيكتوس تتمتع بمقومات قوية للنمو على المدى الطويل ويؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة العالمية القابضة بدعم الشركات عالية الأداء، والتي تعزز المرونة والابتكار وتحقق المزيد من القيمة عبر الأسواق العالمية.

من جانبه، قال أمير داود عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة "انفيكتوس للاستثمار": تمثل زيادة استثمار الشركة العالمية القابضة مؤشراً واضحاً على قوة إستراتيجيتنا طويلة الأمد، ونجاحنا في تنفيذها ويعزز التقدم الذي حققته شركة انفيكتوس على صعيد الأداء المالي، وتوسع العمليات، والنمو الإستراتيجي، ثقتنا بالمسار الذي تتبعه الشركة ونظرتنا الإيجابية لآفاق نموها المستقبلية.

وتدعم هذه الصفقة توسّع محفظة الشركة العالمية القابضة على مستوى العالم، وتعزيز إستراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ حضور قوي في قطاعات تُعدّ ركائز جوهرية للاقتصاد العالمي.

وأُنجزت صفقة الشراء من خلال صفقة مؤسسية كبرى، لترتفع حصة الشركة العالمية القابضة إلى ما يقارب 40% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة "انفيكتوس للاستثمار".