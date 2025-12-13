فلامنجو البرازيلي يتوج بكأس "التحدي" ويتأهل لنهائي كأس انتركونتيننتال

الدوحة في 13 ديسمبر/ وام / توج فريق فلامنجو البرازيلي بطلاً لكأس "التحدي"، بعد فوزه على بيراميدز المصري بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال".

وحسم فلامنجو، بطل أميركا الجنوبية، المواجهة أمام بيراميدز، بطل إفريقيا وكأس القارات الثلاث، بتسجيله هدفاً في كل شوط، حيث افتتح ليو بيريرا التسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يعزز دانيلو لويز دا سيلفا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 52.

ويواجه فلامنجو في المباراة النهائية لكأس الانتركونتيننتال للأندية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل على استاد أحمد بن علي في الدوحة.