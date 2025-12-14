166 سيارة تشارك في "الاستعراض الحر" بمهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 14 ديسمبر /وام/ اختتمت منافسات الاستعراض الحر للسيارات، أول يومين من فعالياتها في مهرجان ليوا الدولي بمشاركة 166 سيارة من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ضمن 3 فئات رئيسية.

وسجلت فئة "تي" أعلى نسبة مشاركة بواقع 74 سيارة، تلتها فئة " إس" بتواجد 57 سيارة، بينما شهدت فئة " إن" مشاركة 35 سيارة.

وأسفرت المنافسات عن تصدر ذياب ناصر الربيعي فئة "إن"، وجاء ثانيا محمد راشد الظاهري، وثالثاً أحمد عبد الله الشيبة، بينما شهدت منافسات فئة "إس" فوز محمد جمعة الدهماني، بالمركز الأول، وعبد الله راشد الشميلي، بالمركز الثاني، وحمد موسى البلوشي، بالمركز الثالث.

وحقق المتسابق محمد راشد الظاهري، المركز الأول في فئة "تي"، وجاء ثانيا سلطان ناصر المصعبي، وثالثاً سعود راشد المري، من دولة قطر.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان لها اليوم، أن المستوى الفني المميز للمتنافسين، والتنوع الكبير في المشاركات الخليجية، أثر بشكل كبير في تقديم عروض استثنائية، بروح التحدي والإبداع التي يتميز بها مهرجان ليوا الدولي.