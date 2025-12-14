"الأمل للصحة النفسية" يستقبل 17 ألف مريض في أقسامه الداخلية خلال 4 سنوات

دبي في 14 ديسمبر /وام/ استقبل مستشفى الأمل للصحة النفسية، منذ عام 2021 وحتى الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 17 ألف مريض في الأقسام الداخلية، وسجل أكثر من 170 ألف زيارة للعيادات الخارجية، ونحو 32 ألف زيارة إلى قسم الحوادث والطوارئ، محققاً نسب إشغال فاقت 88% ومتجاوزاً بذلك المعدلات العالمية، فيما بلغ متوسط مدة إقامة المريض في المستشفى 21 يوماً، مقارنة بـ 38 يوماً في المستشفيات العالمية، ما يعكس جودة الخدمات وفاعلية المسارات العلاجية.

وكشفت تقارير مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن توسع كبير في الخدمات المجتمعية؛ إذ أسهمت برامج الرعاية النهارية وفلل منتصف الطريق الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية وفريق التدخل عند الأزمات في تحسين التزام المرضى بالعلاج بنسبة تجاوزت 90%، وتخفيض نسبة إعادة الإدخال إلى المستشفى إلى أقل من 1%، بالإضافة إلى تسجيل مستويات رضا عن الخدمات بلغت 98%، وهي مؤشرات تعكس الأثر الإيجابي لنموذج الرعاية المتدرّج الذي تبنته المؤسسة، والذي أعاد تشكيل خريطة الرعاية النفسية في الدولة.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التطور الذي يشهده المستشفى، يمثل امتداداً لجهود وطنية شاملة لتطوير خدمات الصحة النفسية وفق نموذج يقوم على تكامل مستويات الرعاية وتعزيز جاهزية البنية التحتية والقدرات المهنية في آن واحد.

وأوضح خلال زيارة تفقدية للمستشفى، أن هذا التوسع يأتي ليؤكد التزام المؤسسة بتوفير خدمات متخصصة متقدمة، مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الصحية واحتياجات المجتمع.

واطلع العلماء خلال الزيارة، التي رافقه خلالها سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على التطور الذي شهده المستشفى وتوسع خدماته ليصبح المركز المرجعي للرعاية النفسية المتخصصة في المؤسسة.

وقال العلماء، إن منظومة الصحة النفسية في المؤسسة شهدت توسعاً شاملاً يمتد من المجتمع إلى المستشفى، بدءاً من خط الدعم النفسي "تحدث لنسمعك"، مروراً بخدمات التطبيب عن بعد التي سجلت أكثر من 100 ألف زيارة منذ العام 2021، وصولاً إلى برامج الكشف المبكر التي بلغت نسبة تغطيتها 99% في عام 2025، وعمليات دمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي وصلت نسبتها إلى 40%.

ويعد مستشفى الأمل للصحة النفسية، الوجهة الرئيسية للصحة النفسية في المؤسسة، بعد أن ارتفعت طاقته الاستيعابية بنسبة زيادة بلغت 245%، الأمر الذي مكن من توسيع نطاق الخدمات التخصصية وتطوير مسارات إكلينيكية متقدمة تشمل الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن وأصحاب الهمم والطب العدلي والإدمان، إلى جانب خدمات الصحة المجتمعية وخدمات الطوارئ على مدار الساعة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نوعياً في تطوير منظومة الصحة النفسية، يشمل زيادة أعداد الأسرة وإنشاء مراكز امتياز متخصصة، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات العلاجية الدقيقة، إلى جانب التوسع في نطاق الخدمات المجتمعية عبر زيادة فرق الصحة النفسية المجتمعية والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، دعماً لجهود التدخل المبكر وتحسين فرص الوصول إلى خدمات الدعم النفسي المتواصلة.