راشد بن حمد الشرقي يحضر أفراح الضنحاني

الفجيرة في 14 ديسمبر /وام/ حضر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم علي محمد الخديم الضنحاني، بمناسبة زفاف ابنهم علي علي محمد الخديم الضنحاني، على كريمة سعادة محمد سعيد عبدالله الضنحاني، وابنهم علي محمد الخديم.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي.

وأعرب الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.