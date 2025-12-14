أكاديمية ربدان تنال اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات "SACSCOC"

أبوظبي في 14 ديسمبر/ وام / حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات "SACSCOC"، وهي هيئة الاعتماد المؤسسي الأعلى والأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعترف بها عالمياً لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

وبذلك تصبح أكاديمية ربدان أول مؤسسة تعليمية حكومية في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد، والأولى على مستوى العالم المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الأزمات، التي تنال هذا الاعتراف رفيع المستوى.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن أعلنت الأكاديمية في ديسمبر 2024 قبول ترشحها لهذا الاعتماد العالمي، إثر زيارة لجنة مكونة من تسعة خبراء دوليين أجرت تقييماً شاملاً لمعايير الحوكمة، وفعالية البرامج الأكاديمية، وجودة خدمات الطلبة، وكفاءة الأنظمة المؤسسية، ما مهّد الطريق للإعلان الرسمي عن منح الاعتماد الكامل للأكاديمية.

وأكد سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذا الاعتماد يمثل نقطة تحول نوعية في مسيرة الأكاديمية، مشيراً إلى أن حصول أكاديمية ربدان على اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات يعكس مصداقيتها الدولية ويعزّز سمعتها التنافسية، ويُمهّد الطريق لشراكات إستراتيجية مع جامعات عالمية من خلال برامج التبادل الطلابي والتعاون البحثي والبرامج الأكاديمية المزدوجة.

وأضاف أن هذا الاعتماد يمنح طلبة الأكاديمية قيمة مضافة ملموسة، من بينها سهولة نقل الساعات الدراسية والاعتراف الأكاديمي في مؤسسات تعليمية معتمدة في العالم، فضلاً عن الثقة العالية التي تحظى بها شهادات الأكاديمية لدى أصحاب العمل محلياً ودولياً، والتفوّق الأكاديمي الذي تعكسه هيئة التدريس المكوّنة من خريجي أفضل 200 جامعة عالمياً.

ويعكس هذا الاعتماد العالمي ما تتمتع به الأكاديمية من أعلى المعايير الدولية في تصميم البرامج، وجودة التدريس، وقياس مخرجات التعلّم، وخدمات دعم الطلبة، والتطوير المستمر للأداء المؤسسي، ما يرسّخ مكانتها وجهةً تعليميةً دوليةً في مجالات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الأزمات.

وتُعد الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات جهة اعتماد مؤسسية رائدة عالمياً لضمان الجودة في التعليم العالي، وهي مسؤولة عن اعتماد المؤسسات التي تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما في ذلك البرامج المقدّمة عبر التعليم عن بُعد والتقييم المباشر.

وتستند الرابطة في رسالتها إلى ضمان جودة التعليم وتعزيز فاعلية المؤسسات التعليمية، ويدل الحصول على اعتمادها إلى امتلاك المؤسسة رسالة مناسبة للتعليم العالي، وموارد وبرامج وخدمات كافية لتحقيق هذه الرسالة واستدامتها، وأهدافاً تعليمية واضحة يمكن قياس تحققها.

وبحصولها على هذا الاعتماد، تعزز أكاديمية ربدان موقعها المتقدم على الساحة الأكاديمية الدولية كمرجع معتمد عالمياً في التعليم والبحث والتدريب في مجالات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الأزمات.