وزيرة خارجية النمسا: مستقبل البوسنة والهرسك يكمن في الاتحاد الأوروبي

فيينا في 14 ديسمبر/ وام / أكدت بيآتا ماينل-رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، أن "مستقبل البوسنة والهرسك يكمن في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى حاجة البلاد إلى تبني خطوات إصلاحية حقيقية، داعية الاتحاد الأوروبي إلى تقديم "رؤية واضحة وإستراتيجية موثوقة لمسار الانضمام، بما يسهم في بناء الثقة وإحراز تقدم فعلي.

جاءت تصريحات وزيرة خارجية النمسا، بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين لاتفاقية دايتون للسلام، التي أنهت حرب البوسنة والهرسك الدامية، حيث ثمّنت الوزيرة ماينل-رايزنجر مساهمة النمسا في تحقيق الاستقرار ودعم مسيرة البوسنة والهرسك نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منحها صفة الدولة المرشحة للانضمام في ديسمبر 2022، وقرر بدء مفاوضات الانضمام في مارس 2024.

وأكدت الوزيرة ماينل- رايزنجر، سياسة النمسا الخارجية الداعمة للبوسنة والهرسك، وقالت: لطالما قدمت النمسا مساهمة أساسية في تنمية واستقرار البوسنة والهرسك سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً، مشيرة إلى مساهمة النمسا في قوة التنفيذ الدولية بقيادة حلف "الناتو"، ومنذ عام 2004، في عملية قوة الاتحاد الأوروبي "ألثيا"، التي قادتها النمسا لسنوات عديدة وستتولى قيادته مرة أخرى في عام 2027.

يذكر أن اتفاق دايتون للسلام، الذي وقع في العاصمة باريس، في 14 ديسمبر 1995، أنهى حرب البوسنة والهرسك، التي لقي فيها أكثر من 100 ألف شخص حتفهم، ولاتزال الاتفاقية تحكم النظام السياسي في البوسنة والهرسك.