غدا..انطلاق "منافسات الصقور" بفئة "الملاك" في مهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 14 ديسمبر/ وام / تنطلق غداً منافسات سباق الصقور ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة نخبة من الصقارين.

وتقام منافسات السباق على مدار 3 أيام، حيث يشهد اليوم الأول غداً منافسات فئة الملاك "فرخ"، مع السماح بمشاركة 4 صقور كحد أقصى لكل مالك، وبمعدل صقر واحد في كل شوط، وتشمل الأشواط فئات جير شاهين، وجير بيرق، وجير قرموشة، وجير تبع.

وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني ضمن المهرجان الدولي، بمنافسات فئة المحترفين "فرخ"، بينما يشهد اليوم الثالث منافسات فئة الجرناس.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيان لها اليوم، أن مسافة السباق 400 متر، وانطلاق المنافسات عند الثامنة صباحاً، مع تطبيق أعلى معايير التنظيم والسلامة المعتمدة في السباقات التراثية.

كما أكدت اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق السباق، بعد إغلاق باب التسجيل وفق الجدول المعتمد، وإجراء القرعة المخصصة للأشواط، وتحديد حد أقصى للمشاركة بعدد 50 صقراً في كل شوط، لضمان العدالة والتنافس الشريف بين المشاركين.

وأضافت أن سباق الصقور يحظى بإقبال جماهيري كبير ضمن مهرجان ليوا الدولي، لما يمثله من محطة مهمة في أجندة الفعاليات التراثية التي تسهم في صون الموروث الثقافي، وتعزيز حضوره لدى الأجيال القادمة.