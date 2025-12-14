شرطة دبي تطلق الدورات الشتوية الطلابية

دبي في 14 ديسمبر/ وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مجلس شرطة دبي الطلابي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة تنمية المجتمع، فعاليات الدورات الشتوية في نسختها الثامنة، بمشاركة 500 طالب وطالبة من 16 جنسية، تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا، من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي.

وتهدف الدورات إلى استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الدراسية عبر برامج تعليمية وتدريبية وتوعوية تسهم في بناء الشخصية المتوازنة، وتعزيز القيم الإيجابية، وتنمية المسؤولية والانضباط الذاتي، بما يدعم التوجهات الوقائية والأمنية لشرطة دبي.

وأكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص شرطة دبي على الاستثمار في فئة النشء والشباب من خلال برا مج متكاملة تُعزز بناء الشخصية الواعية، مشيرًا إلى أن شغل أوقات الفراغ بأنشطة تعليمية وتدريبية وتوعوية يشكل عاملًا حاسمًا في حماية الطلبة من مخاطر الانحراف السلوكي والتأثيرات السلبية.

وأضاف أن الدورات تسهم في غرس القيم الإيجابية، وتنمية روح المسؤولية، وتعزيز الانضباط الذاتي، وصقل المهارات الحياتية، إلى جانب تنوع محتواها بين الجوانب الرياضية والعسكرية والثقافية والتقنية، بما يوفر بيئة محفزة للتعلم والنمو، ويدعم الأمن المجتمعي وإسعاد المجتمع.

من جانبه، أوضح الملازم أول خليل ميرزا أهلي، رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي، أن النسخة الثامنة من الدورات تتميز بتنوع الأنشطة والتوسع في مراكز التدريب، حيث جرى توزيع المشاركين على ستة مراكز تدريبية تغطي مختلف مناطق إمارة دبي، منها أربعة مراكز للطلاب ومركزان للطالبات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة.

وأشار إلى أن البرامج تشمل التدريب العسكري والرياضي، وبرنامج السنع الإماراتي، ودورات عملية في رعاية الخيل، إضافة إلى فعاليات ميدانية وزيارات تعليمية، إلى جانب محاضرات توعوية بعنوان “وعيك حماية” تهدف إلى رفع وعي الطلبة بمخاطر التنمر والمخدرات والجرائم الإلكترونية، وتعزيز السلوك الإيجابي وروح الفريق والانضباط والولاء الوطني.

وخصصت المراكز التدريبية للطلاب في مجمع زايد التعليمي الخوانيج، ومجمع زايد التعليمي البرشاء جنوب، ومدرسة السهيلي، ومدرسة حتا 2، فيما خُصص للطالبات مجمع زايد التعليمي الورقاء للبنات، ومجمع زايد التعليمي البرشاء شمال.