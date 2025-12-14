"بايك أبوظبي جران فوندو" يدعم رؤية أبوظبي لتكون واحدة من أهم مدن العالم الصديقة للدراجات

أبوظبي في 14 ديسمبر/ وام / يواصل سباق "بايك أبوظبي جران فوندو" ترسيخ موقعه كأحد أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات والمنطقة، بعدما تحول خلال سنوات قليلة إلى حدث يحظى باهتمام محلي وعالمي واسع، وبات منصة تجمع بين التنافسية والمتعة، ويدعم رؤية أبوظبي في أن تكون واحدة من أهم مدن العالم الصديقة للدراجات.

ومع اقتراب النسخة الرابعة المقررة في 21 ديسمبر الحالي، تستعد رياضة الدراجات في الدولة لحدث استثنائي يواكب "عام المجتمع"، ليقدم تجربة جديدة للمشاركين على امتداد مسار يمتد من العين وصولاً إلى العاصمة أبوظبي.

ويأتي تنظيم الحدث من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن جهود "بايك أبوظبي" المبادرة الحكومية الرائدة والهادفة إلى تعزيز حضور رياضة الدراجات الهوائية في الحياة اليومية لسكان الإمارة، وتحويلها إلى ثقافة ممتدة تجمع بين الصحة والاستدامة والتنقل النشط.

وتمكنت هذه المبادرة من بناء مجتمع متنامٍ من الهواة والمحترفين، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة لمسارات الدراجات في أبوظبي، بما في ذلك مسار الحديريات البالغ 28 كم، ومسار الوثبة على امتداد 40 كم، اذ يمثل هذا التكامل بين التخطيط الحضري والرياضة عاملًا رئيسيًا في صعود أبوظبي كمدينة عالمية لرياضة الدراجات الهوائية.

وتحمل النسخة الجديدة من "جران فوندو" طابعاً مختلفاً هذا العام، إذ سينطلق المتسابقون من مدينة العين لأول مرة، بعد 3 نسخ سابقة اعتادت الانطلاق من أبوظبي، ويمنح هذا التغيير بعداً سياحياً وجغرافياً جديداً للحدث، إذ يتيح للدراجين استكشاف مسارات متنوعة تجمع بين البيئة الصحراوية المفتوحة والطابع الحضري المتطور لأبوظبي، ما يجعل التجربة أكثر ثراءً وإلهاماً، كما يضيف المسار الذي يمتد لمسافة 150 كم تحدياً جديداً للمشاركين، ويعزز الجانب التنافسي الذي يشتهر به السباق.

وينطلق الحدث من استاد هزاع بن زايد في العين وصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ويتميز هذا العام بزيادة ملحوظة في عدد الجوائز وقيمتها، إذ تم رصد جوائز مالية إجمالية تبلغ مليوني درهم لـ364 فائزا، ما يعكس حرص مجلس أبوظبي الرياضي على دعم المواهب وتشجيع المشاركة الجماعية والفردية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتسابقين للصعود إلى منصات التتويج.

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي إن السباق يمثل ركيزة محورية في طموح أبوظبي لتكون الوجهة الأولى عالمياً للدراجات الهوائية، لافتا إلى أن الحدث يجمع بين القوة التنافسية والروح المجتمعية، ويعكس رؤية الإمارة في تعزيز نمط حياة نشط وصحي.

وأضاف أن الانتقال إلى مسار العين – أبوظبي يمنح السباق بعداً جديداً، ويبرز قدرة الحدث على التطور المستمر بما يدعم الحضور الدولي ويعزز جاذبيته.

وقال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية إن السباق يمثل منذ انطلاقته قبل 4 سنوات تجربة فريدة ونوعية تسهم في ترسيخ الترابط المجتمعي وتعزيز روح المشاركة، لاسيما في هذا العام الذي يحمل شعار "عام المجتمع".

وأضاف أن السباق ومن خلال جمع المحترفين والهواة والعائلات في فعالية واحدة، يقدم مثالاً على الدور الذي تلعبه الرياضة في خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتعزيز العلاقات بين الأفراد، وبناء جسور تواصل بين مختلف الثقافات والجنسيات.

من جانبه قال فابريزو داميكو، المدير التنفيذي للعمليات في "آر سي اس" للرياضة والفعاليات، إن السباق يعد نقلة نوعية في دعم رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات وخارجها، وهي الرياضة الأبرز التي أصبحت تنتشر بشكل كبير بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن السباق بدأ منذ انطلاقه في 2022، في جذب مشاركين من النخبة حول العالم، لينضم سريعاً إلى قائمة الفعاليات الدولية المعترف بها، وقد سجلت النسخة الماضية مشاركة أكثر من 1,000 دراج من أكثر من 70 جنسية، بما جعل الحدث نموذجاً للتعايش والانفتاح الذي تتميز به دولة الإمارات.

وإجمالا يلعب سباق “جران فوندو" دوراً محورياً في اكتشاف المواهب الجديدة، إذ تمنح طبيعة السباق التنافسية فرصة للدراجين الشباب لإثبات قدراتهم، وتفتح أمامهم باب الاحتكاك بمستويات عالية من المنافسة، كما يساعد الحدث الفرق المحلية على تطوير برامجها التدريبية، ويشجع الأندية على توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات، بما يدعم مسيرة الرياضات الفردية في الدولة.