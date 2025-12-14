قتلى وجرحى جراء إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني

سيدني في 14 ديسمبر / وام / أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء إطلاق مسلحين اثنين النار على شاطئ بونداي في سيدني.

وقالت الشرطة الأسترالية إنها اعتقلت شخصين في حين أشارت هيئة البث الأسترالية إلى مقتل واحد من بين اثنين على الأقل نفذا الهجوم.

وأعرب أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء الأسترالي عن صدمته من الحادث المروع وقال إن المستجيبين لحالات الطوارئ يعملون في الموقع ويحاولون إنقاذ أرواح.

وذكرت وكالات الأنباء أن الهجوم استهدف احتفالاً أُقيم على الشاطئ بمناسبة عيد الأنوار اليهودي.

-خلا-.