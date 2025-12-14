جائزة رأس الخيمة للإبداع - فئة المأكولات والمشروبات تعلن عن الفائز بدورتها الأولى

رأس الخيمة في 14 ديسمبر/ وام / أعلنت جائزة "رأس الخيمة للإبداع - فئة المأكولات والمشروبات" في ختام دورتها الأولى، عن فوز ميرة محمد إبراهيم جمالي بـ"محل تجاري مجهز بمركز المنار مول" تقدر قيمته بنحو مليوني درهم، عن مشروعها "ميرانا باتيسري".

وشهد حفل الاعلان عن الفائز بالجائزة في مهرجان "قرية المطاعم" بمركز المنار مول، سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة راعية الجائزة، بحضور يوسف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب منظمة الجائزة، ولي نورثمور رئيس لجنة الحكام ونائب الرئيس بالمنار مول، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، ومسؤولي غرفة تجارة رأس الخيمة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

وكرم سعادة رئيس الغرفة المرشحين الـ 9 الذين وصلوا للنهائيات، تقديراً لهم وتنافسهم الشريف ومجهوداتهم التي أسهموا بها في إنجاح الجائزة، مشيراً إلى ارتفاع مستوى المشاريع المتنافسة.

من جانبه قال رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إن تكريم الشباب الذين وصلوا للنهائيات، وكذلك حصول الفائز على الجائزة يُعد وساماً للإبداع فهو بحق تكريم وتقدير مستحق لصاحبة المشروع على إبداعها.