بلدية دبي تستعرض نتائج خطة الـ100 يوم من إطلاق مختبر التخطيط والتصميم العمراني

دبي في 14 ديسمبر/ وام / استعرضت بلدية دبي أبرز نتائج خطة 100 يوم من عمل مختبر التخطيط والتصميم العمراني، الذي نجح خلال فترة قياسية في تحويل الرؤى والتوجهات المستقبلية لإمارة دبي إلى مشاريع حضرية وتجريبية تقود إلى تطوير بيئات عمرانية أكثر جودة وإنسانية.

جاء ذلك خلال فعالية موسّعة نظّمتها البلدية بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي، وفرانسيس ألفريد، المدير العام لشركة شوبا العقارية، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمختصين والطلاب والمطورين.

وتم عرض مخرجات المشاريع من قبل المطورين المشاركين وطلاب الجامعة الامريكية في الشارقة.

وشهدت الفعالية سلسلة من الجلسات النوعية التي ناقشت الإرث الحضري للمدينة وسبل الارتقاء بتجاربها المستقبلية، قبل انطلاق الهاكاثون الحضري الذي يُجسّد التوجّه نحو التخطيط التشاركي القائم على التجربة.

ومنذ إطلاق مختبر التخطيط والتصميم العمراني قبل 100 يوم، نجحت بلدية دبي في تحويله إلى حراك متكامل يحتضن المعرفة ويبتكر حلولًا عمرانية عملية، فقد أسهم المختبر في بناء منظومة تعاون واسعة مع 13 شريكًا محليًا وعالميًا من مطورين وجامعات ومؤسسات رائدة، كما استقطب 5 من كبار الاستشاريين والخبراء الدوليين الذين شاركوا في صياغة تصورات مستقبل المدينة.

وعلى مدار هذه الفترة، استقبل المختبر أكثر من 80 مشاركًا في جلسات تصميم تشاركي، ونظم 35 ورشة ابتكار وعصف ذهني بالتعاون مع جهات حكومية خاصة وأكاديمية، وأسهم في تطوير 45 فكرة تصميمية متنوعة شملت الساحات العامة والواجهات والممرات والمناطق المفتوحة والمجتمعية والسكنية والتجارية.

كما يعمل المختبر حاليًا على 25 مشروعًا حضريًا قيد التطوير، إلى جانب تنظيم أول وأكبر ورشة تصميم تشاركي من نوعها بمشاركة 65 متخصصًا من ثلاثين جهة مختلفة، ما يعكس قوة المنهجية التشاركية التي يقوم عليها المختبر.

واستعرض معالي محمد أحمد المر في كلمة له الدور التاريخي للخور في تشكيل هوية دبي، وكيف تسهم الذاكرة المكانية في توجيه مسارات التخطيط الحضري الحديث كما عرض مجموعة من الصور التاريخية النادرة من ذكريات الشندغة، وأعلن عن البدء في مشروع كتاب يوثق ذكريات الشندغة بعنوان "ذكريات الشندغة القديمة.

وتواصلت الجلسات مع الخبير العالمي آدم سكوت، الذي قدّم محاضرة متخصصة بعنوان "إعادة تخيّل الحياة الحضرية من خلال التصميم القائم على التجربة"، تناول فيها أهمية اللحظات والمشاعر والانطباعات في تشكيل العلاقة بين الناس والمدينة، مؤكدًا أن صناعة المدن الناجحة تبدأ من فهم التجربة الإنسانية قبل رسم الخطوط على الخرائط.

وعلى هامش الحدث، نظمت بلدية دبي "الهاكاثون" ليُشكّل محطة عملية تستكشف علاقة الإنسان بالمكان، من خلال تحليل المشاعر والسلوكيات التي تُشكّل تجربة الحياة في دبي القديمة، ورصد اللحظات المؤثرة التي تترك بصمتها في ذاكرة السكان والزوار.

وقدّم برونو موسر من شركة Foster + Partners، رؤية عالمية حول دور جودة الحياة والتجربة الحضرية في تشكيل مدن المستقبل، مع التركيز على أهمية التحليل العميق للسلوكيات البشرية في بناء بيئات مرنة وإنسانية.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن بناء المدن اليوم لم يعُد يرتكز على تطوير البنية العمرانية فحسب، بل على صياغة نماذج حضرية متكاملة تُدار بالمعرفة، وتستند إلى استشراف المستقبل، وتُصمَّم حول الإنسان وجودة حياته، وذلك من خلال مشاركة جميع المعنيين في عملية التصميم.

وأضاف: ما نشهده اليوم من خلال نتائج المختبر وإطلاق الهاكاثون، هو تجسيد عملي لرؤية دبي في التحوّل نحو تخطيط أكثر تشاركية، يعتمد على البيانات، ويستثمر طاقات المجتمع وخبرات شركائنا لإنتاج حلول حضرية قابلة للتنفيذ، تُحدث أثرًا حقيقيًا على أرض الواقع.

وقال : أثبت مختبر التخطيط والتصميم العمراني، خلال مئة يوم فقط، القدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع، والتوجهات إلى منهجيات عمل، والشراكات إلى نتائج ملموسة تقود إلى تطوير أحياء أكثر جودة، ومساحات أكثر حيوية، وتجارب حضرية ترتقي بتنافسية الإمارة عالميًا.

ويأتي الهاكاثون ليعكس رؤية بلدية دبي في بناء مدينة تنطلق من الإنسان وتعود إليه، وتتبنّى نهجًا مبتكرًا في تصميم المساحات العامة، يعتمد على المعرفة والتجربة والشراكة مع أهم الجهات المحلية والعالمية.

وتمثل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في التطوير الحضري وصياغة حلول مستقبلية تُعلي من جودة الحياة وتواكب طموحات سكانها وزوارها.