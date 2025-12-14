منتخبنا الوطني يواجه نظيره المغربي غداً في نصف نهائي كأس العرب

الدوحة في 14 ديسمبر / وام / يلتقي منتخبنا الوطني الأول مع نظيره المغربي غداً في استاد خليفة الدولي بنصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتطلع المنتخب إلى مواصلة مشواره نحو المباراة النهائية ساعيا للتويج باللقب.

وكان المنتخب تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على نظيره الجزائري بركلات الترجيح في ربع النهائي، فيما تأهل منتخب المغرب بالفوز على نظيره السوري.

وقال الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول خلال المؤتمر الصحفي للقاء: مواجهة مهمة تنتظرنا أمام منتخب المغرب.. الوصول إلى الدور نصف النهائي في هذه البطولة الكبيرة يعد أمراً مهماً.

وأضاف : مررنا بالعديد من المواجهات الصعبة خلال مشوارنا في البطولة، والأجواء داخل الفريق إيجابية والجميع مستعد لخوض هذه المباراة المهمة، فاللعب أمام فريق كبير بحجم المغرب تحد صعب للغاية، وعند الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة يصبح الإعداد الذهني عاملاً حاسماً خاصة في الظروف الصعبة، لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز.