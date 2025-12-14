روسيا تتصدر جدول ميداليات بطولة العالم للملاكمة للنخبة

دبي في 14 ديسمبر/ وام / تصدرت روسيا جدول الميداليات في ختام النسخة الـ23 من بطولة العالم للملاكمة للنخبة للرجال "الإمارات 2025"، التي استضافتها دبي بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة "IBA"، بعد أن حصد ملاكموها 13 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة.

وشهدت البطولة، التي تعد نسخة تاريخية بجوائز مالية غير مسبوقة بلغت 8 ملايين دولار أميركي، مشاركة 118 دولة وأكثر من 500 رياضي من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت كازاخستان في المركز الثاني برصيد 6 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتان، تلتها أوزبكستان بإجمالي 9 ميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات، فيما نالت أذربيجان الميدالية الذهبية الأخيرة، لترفع رصيدها إلى 3 ميداليات بواقع ذهبية واحدة وبرونزيتين.

وتصدر الملاكمون الروس الترتيب العام مع ختام المنافسات التي أقيمت أمس، وشهدت إقامة 13 نزالاً نهائياً، تم خلالها توزيع جوائز مالية لكل فئة، بواقع 300 ألف دولار للمركز الأول، و150 ألف دولار للمركز الثاني، و75 ألف دولار للمركز الثالث، وبنسبة 50% للملاكم، و25% للمدربين، و25% للاتحاد الوطني.

وشارك البطل الإماراتي حمزة شيماييف، المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط في "UFC"، إلى جانب عدد من أساطير الملاكمة، أبرزهم أرتور بتربييف، في تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية خلال النزالات النهائية.