دولة الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على دورية أمريكية - سورية في تدمر

أبوظبي في 14 ديسمبر/ وام / أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية مشتركة بين القوات الأمريكية والأمن السوري قرب مدينة تدمر وسط سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر القوة الأمريكية وإصابة أفراد من الأمن السوري.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم، وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.