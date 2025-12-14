المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات يبدأ أعمالة في الرياض

الرياض في 14 ديسمبر / وام / بدأت اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في نسخته الحادية عشرة، تحت عنوان "عقدان من الحوار العالمي.. الإنجازات والتحديات والطريق إلى الأمام" برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف المنتدى إلى استعراض منجزات عقدين من الحوار العالمي، ومناقشة التحديات الراهنة، واستشراف مستقبل العمل المشترك لتعزيز التفاهم بين الشعوب، وبناء جسور التواصل بما يسهم في دعم السلم والاستقرار الدوليين.

ويشارك، في المنتدى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وميغيل موراتينوس الممثل السامي لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وعدد من وزراء خارجية الدول وقيادات سياسية ودينية، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلين عن المجتمع المدني.

وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته، أن انعقاد الدورة الحادية عشرة لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، هو لمراجعة الجهود السابقة، وتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لإدارة التنوع والاختلاف من خلال بناء جسور التواصل والحوار بين مختلف الحضارات والأديان.

وقال إن أفضل من يعبّر عن الأمل هم شريحة الشباب، وهم قادة المستقبل، ورسل السلام، مشيراً إلى أن هناك منتدى شبابياً ينعقد على هامش هذا المنتدى، سوف يشهد تخريج الدفعة الثامنة من برنامج تأهيل القيادات الشابة لمشروع "سلام" للتواصل الحضاري.

-خلا-.