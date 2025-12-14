أمين عام مجلس التعاون ووزير الخارجية الصيني يبحثان تعزيز التعاون

الرياض في 14 ديسمبر / وام / التقى معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الرياض وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وتم خلال اللقاء، وفق بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، بحث أوجه التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في المجالات المعتمدة ضمن خطة العمل المشترك للفترة "2023 - 2027" إضافة إلى سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وقال البديوي إن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة في الجانبين مثمناً موقف جمهورية الصين الشعبية الداعم للقضية الفلسطينية، ومعرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الصين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقل البيان عن وانغ يي إشادته بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لتطوير الشراكة القائمة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، مثمنا المواقف الإقليمية والدولية لدول المجلس وما تقدمه من دعم لجمهورية الصين الشعبية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

