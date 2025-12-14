حديقة الحيوانات بالعين تشارك في مهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 14 ديسمبر/ وام / تشارك حديقة الحيوانات بالعين في فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، المقام حالياً حتى الثالث من يناير المقبل.

وقال سعيد راشد الزعابي، مدرب حيوانات أول في الحديقة، إن المشاركة في مهرجان ليوا الدولي 2026، هي الأولى من نوعها، بهدف إطلاع الزوار من جميع الأعمار عن الحيوانات، وإطعامها، وتعريفهم بالطرق الصحيحة للاهتمام بها.

وأضاف أن الإقبال الكبير من زوار المهرجان للتعرف على ما تقدمه حديقة الحيوانات بالعين، يرسخ الاهتمام بالمعرفة والوعي، ومعايشة تجارب حقيقة مع مختلف أنواع الحيوانات الموجودة، من بينها الطيور، والزواحف، والحصان الصغير، والأرانب والسلاحف، والحيوانات الصغيرة.